Norris ziet kansen en wil Verstappen aanvallen

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen verder met de Spaanse Grand Prix. Iedereen is benieuwd hoe de verhoudingen in Barcelona zullen liggen. Max Verstappen wordt nog altijd gezien als de grote favoriet, maar Lando Norris stelt dat hij de aanval gaat openen.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing begonnen sterk aan het huidige seizoen. In de maand mei kwam daar echter verandering in, en leverde Red Bull hun voorsprong in. De teams van Ferrari en McLaren wisten aansluiting te vinden, en in Canada kon ook Mercedes weer meevechten. Verstappen hield het hoofd koel en in Canada sloeg hij een gat naar de concurrentie door de race op machtige wijze te winnen.

Kansen

McLaren-coureur Lando Norris ziet echter genoeg kansen. De Britse coureur arriveerde vol goede moed op het circuit nabij Barcelona en daar sprak hij met Motorsport.com: "Ik denk dat het moeilijk is, maar er zijn nu mogelijk meer kansen en mogelijkheden om in één keer meer punten goed te maken, vooral als Mercedes in het gevecht zit. Een slecht weekend voor Max is dan niet meer een derde plek, maar mogelijk P5 of P6. Als jij dat degene bent die dat weekend wint, dan kun je best veel punten goedmaken. Als het zo gaat, dan is die kans dus groter."

Amper fouten

Norris realiseert zich echter ook dat Verstappen geen koekenbakker is. De Britse McLaren-coureur weet dat het een zware strijd gaan worden: "Hij is gewoon op alle vlakken heel erg sterk. Hij maakt zelden fouten en hij verpest bijna nooit zijn kwalificaties. Maar je weet niet of dat verandert nu er meer druk op staat. Onder druk is het makkelijker om een foutje te maken, dus we zullen zien. Het is en blijft lastig, want je kunt nergens twijfelen aan Max. Hij heeft geen echte zwakte. Het is dus mogelijk, maar daar heb je gedurende het hele seizoen een zeer consistente en goed presterende auto voor nodig. Ze gaan tot nu toe iets meer op en neer dan wij, dus we moeten onze slag slaan als het daar niet lekker gaat."