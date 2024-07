Hamilton wil niets zeggen over clash tussen Verstappen en Norris

Ook in Silverstone gaat het vooral nog over het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk. Vrijwel elke coureur wordt naar zijn mening gevraagd, maar Lewis Hamilton wil er niet te veel over zeggen.

Als er één coureur is die weet hoe het is om te vechten met Max Verstappen, is het Lewis Hamilton wel. De Brit vocht in 2021 een episch titelduel uit met Verstappen. Na afloop van de clash met Norris in Spielberg, wezen meerdere kenners dan ook naar het veelbesproken jaar. Dat zorgde dan ook weer voor ergenis.

In Silverstone ontkwam ook Hamilton niet aan vragen over de clash tussen Verstappen en Norris. De Mercedes-coureur wilde er niet te veel over kwijt in gesprek met de internationale media: "Ik denk daar niet echt over na. Ik was vooral bezig met het rijden van mijn eigen race en het vieren van de overwinning van Mercedes. Ik denk niet dat ik Lando advies hoef te geven over hoe hij het beste kan vechten met Max. Ze rijden al jaren tegen elkaar, dus mijn woorden maken het verschil niet. Het gaat mij ook niets aan, want het gaat niet om mij."