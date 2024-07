Newey verwacht geen gevolgen van clash Verstappen en Norris

Ook dit weekend gaat het nog veelvuldig over de clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk. De twee raakten elkaar daar tijdens een gevecht om de zege. Adrian Newey heeft het duel bekeken, en hij stelt dat het twee fantastische coureurs zijn die het onderling vast oplossen.

Verstappen en Norris zijn goede vrienden van elkaar, maar hun clash in Oostenrijk zette de boel op scherp. Na afloop van de clash vielen er harde woorden, en lieten veel kenners hun mening hierover horen. Verstappen haalde zijn schouders erover op, maar Norris stelde dat hij teleurgesteld was in Verstappen. Inmiddels lijkt alles weer bij te zijn gelegd, en lijkt de vriendschap niet verloren te zijn gegaan.

Afzwaaiend Red Bull-ontwerper Adrian Newey maakt zich er niet zoveel zorgen over. Newey werd naar de zaak gevraagd door zijn landgenoten van Sky Sports, maar hij haalde zijn schouders hierover op: "Ik denk wel dat Max en Lando de boel samen al hebben uitgesproken. Het zijn gewoon twee fantastische jongens, dus ik weet zeker dat ze het onderling echt wel gaan uitpraten. Het was echt een situatie waarin iedereen een beetje lastig of eigenwijs was, maar ik wil verder niemand de schuld geven van wat er is gebeurd. Verstappen en Norris zijn allebei fantastische coureurs en ik weet zeker dat het allemaal goed zal komen."