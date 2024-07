Piastri blijft achter Norris staan: "Had veel vertrouwen in hem"

Oscar Piastri won afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix uit zijn korte Formule 1-loopbaan. Zijn zege kwam op een opmerkelijke wijze tot stand. Zijn teammaat Lando Norris moest de koppositie opgeven, maar dat deed hij pas in de slotfase. Piastri stelt echter dat hij nooit heeft getwijfeld aan Norris.

Piastri reed vrijwel de gehele Hongaarse Grand Prix aan de leiding. Dat veranderde echter toen de tweede reeks pitstops werd uitgevoerd. McLaren haalde Norris als eerste naar binnen waardoor hij na de pitstopreeks voor zijn teamgenoot reed. Piastri kreeg te horen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. Norris negeerde echter alle radioberichten, maar in de absolute slotfase voerde hij uiteindelijk zijn plicht uit.

Piastri wil geen grote zaak maken van het moment met de teamorder. De Australische racewinnaar blijft zeer koel in gesprek met de Britse tak van Sky Sports: "Ik had veel vertrouwen in Lando en het team. Lando was heel erg snel aan het einde van de race. Met onze strategieën zorgden ervoor dat het eigenlijk een undercut voor hem werd, en ik denk dat het eerlijk was om uiteindelijk van positie te wisselen. We hebben gisteravond en vanochtend veel gesproken over hoe deze race eruit zou gaan zien. We waren vrij om met elkaar te vechten, zolang we maar het 1-2tje zouden pakken. Ik denk dat we dat ongeveer hebben gedaan."