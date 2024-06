Ook Norris steunt uitgefloten Verstappen: "Nooit fijn"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander moest ervoor vechten, maar hij wist Lando Norris alsnog te verslaan. Tijdens de podiumceremonie werd Verstappen eventjes uitgefloten, en dat is volgens Norris niet heel erg fijn.

Verstappen lijkt ook dit seizoen weer dominant te zijn in de Formule 1. De schijn bedriegt, want Red Bull Racing heeft hun voorsprong moeten inleveren. De andere teams zijn dichter bij gekomen, maar Verstappen is nog steeds verantwoordelijk voor successen. Hij maakt momenteel het verschil, maar niet alle fans vinden zijn zegetochten leuk. Het leverde hem in Spanje een fluitconcert op toen hij op het podium stond.

Niet fijn

Andere coureurs vinden dat dit niet moet kunnen. Lewis Hamilton staat vierkant achter Verstappen, en ook Lando Norris spreekt zijn steun uit. Aan de internationale media laat Norris weten hoe hij hierover denkt: "Om eerlijk te zijn, het is nooit fijn om dat te zien. Mensen zullen altijd boe roepen, het maakt niet uit hoe en wat. Dat heb je in elke sport. Je steunt bepaalde mensen en je steunt bepaalde mensen dan weer niet. Dat gebeurt al jarenlang in de sport. Max wint elke race, dus dan gaan mensen dat niet leuk vinden."

Dunne lijn

Norris weet dat de dominantie van Verstappen de Formule 1 soms een beetje saai maakt. De Brit wil daar echter ook echter ook niets negatiefs van zeggen: "Dat is ook gewoon zo omdat hij goed werk levert. Er is een dunne lijn. Ik denk dat iedereen binnen de sport dit waardeert en er respect voor heeft, dat moet haast wel. Ik denk dat het voor iedereen geldt. Maar mensen die niet alles over de autosport weten, zullen het waarschijnlijk niet zozeer waarderen omdat ze niet weten wat er allemaal voor moet doen om je in die positie te bevinden en te doen wat hij doet."