Norris gelooft in titelgevecht met Verstappen

Lando Norris kwam in de afgelopen raceweekenden vaak goed voor de dag. De Britse McLaren-coureur won in Miami, maar daarna lukte het hem niet om Max Verstappen nog een keertje te verslaan. Norris barst van het zelfvertrouwen en hij wil met Verstappen om de wereldtitel gaan vechten.

Norris kwam in de afgelopen raceweekenden meermaals dicht bij de zege. In Imola, Canada en Spanje maakte de Brit een goede kans op de zege. Hij kwam echter elke keer net te kort, waardoor Verstappen wel gewoon kon winnen. Norris staat nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en zijn achterstand op Verstappen is niet heel erg groot. Toch zien veel mensen de Nederlander nog altijd als de titelfavoriet.

Norris blijft echter strijdbaar. Hij gelooft in zichzelf en in zijn werkgever McLaren. Begin dit jaar vroegen mensen zich af of hij niet naast Verstappen durfde te rijden bij Red Bull, maar in een interview met The Telegraph kijkt hij vooral naar zichzelf: "Ik geloof erin dat ik een kampioenschap kan winnen met McLaren, daarom verlengde ik mijn contract in januari. Ik weet zeker dat ik kan vechten met Max en dat ik een goede uitdaging kan vormen. Maar ik schat Max ook hoog in, het is enorm lastig voor wie dan ook om hem uit te dagen voor een wereldkampioenschap."