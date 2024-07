Norris wil geen eikel zijn: "Geniet van mijn leven"

Lando Norris is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur vecht regelmatig met Max Verstappen, en hij wordt gezien als een outsider voor de wereldtitel. Norris stelt echter dat het niet nodig is om een eikel te zijn om wereldkampioen te worden.

Norris werd in de afgelopen jaren gezien als één van de grootste beloftes van de Formule 1. De Brit heeft dit jaar een grote stap gezet. Hij won zijn eerste race in Miami, en hij heeft al meerdere stevige duels met Max Verstappen uitgevochten. In Oostenrijk ging dat helemaal mis toen ze elkaar raakten, maar dat betekent niet dat Norris zich nu anders gaat gedragen. Hij wil dat men hem aardig blijft vinden.

In Hongarije is Norris daar dan ook zeer duidelijk over. De Brit wil zijn persoonlijkheid niet aanpassen, en hij denkt ook dat dit niet nodig is om wereldkampioen te worden. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Als ik zou willen, kan ik me meer als een idioot of een eikel gaan gedragen, en mensen dat doen laten geloven, maar dat is niet nodig en dat wil ik ook niet. Ik wil niet steeds grappen maken, lol hebben en lachen. Ik geniet van mijn leven, zo simpel is het. Maar zodra ik mijn helm opzet, maakt het me niet uit wat mensen voor slechte dingen zeggen. Ik doe dan wat ik moet doen om te winnen."