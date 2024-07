Coulthard sluit excuus van Verstappen uit: "Hel zal eerder bevriezen"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden afgelopen weekend in Oostenrijk voor veel controverse. De twee coureurs raakten elkaar in de strijd om de zege. De emoties liepen hoog op, en Norris hoopt dat Verstappen zijn excuses aan gaat bieden. David Coulthard denkt dat hij lang kan wachten.

Verstappen reed vrijwel de hele race op de Red Bull Ring aan de leiding. Een mislukte pitstop van Verstappen zorgde ervoor dat Norris het gat dicht kon rijden. De twee coureurs gingen vervolgens een fel duel aan, en dat ging dus mis. Ze raakten elkaar, en daarbij liepen ze allebei een lekke band op. Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, maar hij kon zijn weg vervolgen. Een zwaar teleurgestelde Norris moest opgeven.

Norris stelde na afloop van de race dat hij veel respect voor Verstappen zou verliezen als er geen excuses zouden volgen. Oud-coureur David Coulthard denkt dat Norris lang kan wachten. Bij Channel 4 is hij duidelijk als het gaat over een excuus van Verstappen: "Ik denk dat de hel eerder zal bevriezen. Max zal zeggen dat hij aan het racen was. Dit is de eerste keer dat Lando meemaakt hoe het is om wiel-aan-wiel te racen voor elk weekend. We weten allemaal nog hoe het was toen Lewis Hamilton wiel-aan-wiel ging met Max. Hij is één van de hardste racers. Om hem te verslaan, moet je minstens net zo hard zijn."