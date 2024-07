Stellige Stella maakt zich geen zorgen na teamorder-zaak

Het team van McLaren scoorde vandaag een 1-2tje in Hongarije. Het gebeurde op een bizarre manier waarbij Lando Norris pas op het allerlaatste moment zijn teamgenoot Oscar Piastri erlangs liet. Teambaas Andrea Stella lijkt zich echter niet al te veel zorgen te maken.

Piastri pakte de koppositie bij de start van de race. Hij had een grote voorsprong op zijn teamgenoot Norris, maar na de tweede reeks pitstops lag de Brit ineens aan de leiding van de race. Piastri kreeg te horen dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, maar Norris had een ander plannetje in zijn hoofd. Hij negeerde alle radioberichten, en pas in de absolute slotfase gaf hij gehoor aan de teamorder. Hierdoor kon Piastri voor het eerst winnen in de Formule 1.

Teambaas Andrea Stella maakte zich niet zoveel zorgen over het gedrag van zijn coureurs. De McLaren-man begreep Norris wel, zo stelde hij stellig bij Sky Sports: "Ik ken geen enkele coureur die aan de leiding rijdt en dat zegt 'Ja, is goed, waarom wisselen we niet terug naar de oorspronkelijke posities?' Dat bestaat niet, zo functioneren coureurs niet. Dan zou ik me zorgen gaan maken. Ik zou me echt zorgen maken als Lando dat zegt. Om deze reden leggen we onze principes op zondagochtend altijd nog even uit."