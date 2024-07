Marko haalt uit naar Norris: "Radioberichten waren zielig"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden afgelopen weekend in Oostenrijk voor opschudding. De twee coureurs streden om de overwinning, maar ze raakten elkaar. Het incident is nog steeds onderwerp van gesprek. Volgens Helmut Marko was het een simpel race-incident en gedroeg Norris zich 'zielig' op de boordradio.

In de slotfase van de Oostenrijkse Grand Prix hadden Verstappen en Norris het met elkaar aan de stok. De twee vochten voor de zege en in die strijd leek alles geoorloofd te zijn. Norris probeerde het meerdere keren met een ouderwetse divebomb, maar Verstappen gooide de deur keihard dicht. Uiteindelijk eindigde het duel in tranen toen ze elkaar raakten. Het leverde twee lekke banden, een straf voor Verstappen en veel frustratie op.

Red Bull-adviseur Helmut Marko reageerde in Oostenrijk nog heel kalm. De Oostenrijkse adviseur is nu wat feller als hij het incident bespreekt met OE24: "Het was zielig hoe Norris zich gedroeg op de boordradio. Maar zoiets gebeurt gewoon en ik zou het een race-incident noemen. Maar het is wel waarschijnlijker dat Norris over de grens is gegaan." Marko stelt dat er bij Norris een gebrek aan routine zichtbaar is, en ook de eis aan Verstappen om sorry te zeggen valt niet goed bij de teamadviseur: "Die opmerkingen van Norris dat Max zich moet verontschuldigen zijn niet heel nuttig. Maar ze zullen met elkaar gaan praten."