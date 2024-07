Norris razend trots op pole: "Was niet makkelijk"

Lando Norris pakte zojuist de pole position in Hongarije. De Britse McLaren-coureur kende een goede kwalificatie en hij hield zijn hoofd koel in de chaos van de sessie. Norris was nipt sneller dan zijn teamgenoot Oscar Piastri, en daar was hij heel erg blij mee.

Het team van McLaren ziet er al het hele weekend snel uit in Hongarije. Op de Hungaroring maken ze een goede indruk, en in de rommelige derde sessie waren ze sneller dan Max Verstappen. Norris was razendsnel en hij bewees weer waarom hij de eerste uitdager van Verstappen is. In deze kwalificatie maakte hij geen enkele fout, en hij geeft zichzelf een goede uitgangspositie voor de race van morgen.

Na afloop van de kwalificatie was Norris overduidelijk tevreden met zijn resultaat. De Brit sprak zich met een grote grijns uit bij de microfoon van interviewster van dienst Alice Powell: "Het was geen makkelijke kwalificatie, het waren wisselende omstandigheden, maar om bovenaan te eindigen, is altijd het beste aan zo'n sessie. Vooral voor het team, want we hebben een 1-2tje gepakt. Dus ik wil hen graag feliciteren. We hebben al veel vertrouwen, dus het is niet zo dat we nog meer daarvan nodig hebben. We hadden het gevoel dat we een goede auto hadden voor de pole, dus dat is wat er vandaag gebeurde."