Horner wijst naar Norris na clash met Verstappen

Max Verstappen verloor vandaag de zege in Oostenrijk na een clash met Lando Norris. De twee raakten elkaar, en Verstappen werd als schuldige aangewezen. Red Bull-teambaas Christian Horner baalde van het resultaat, en hij was ook niet van mening dat Verstappen de schuldige was.

Verstappen leek op weg naar een simpele zege in Spielberg. Hij had een grote voorsprong op Norris, maar na een mislukte pitstop verdween die voorsprong als sneeuw voor de zon. Verstappen moest daarna gaan verdedigen, want Norris kwam met de bocht dichterbij. Het werd een mooi duel, en Verstappen verdedigde hard. In de slotfase raakten ze elkaar, en daardoor vielen ze allebei terug.

Norris viel uit met schade, en Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden. De Nederlander werd nog wel als vijfde geklasseerd. Red Bull-teambaas Christian Horner geeft bij Viaplay zijn mening: "We hadden de race onder controle met een voorsprong van acht seconden. Toen de omstandigheden iets koeler werden, kwamen de mediums in het spel. Lando had een gloednieuw setje, terwijl wij op gescrubde mediums reden. Dat bracht Lando terug in de strijd, waarna hij een vierde Track Limits-overtreding maakte. Hij zou een straf van vijf seconden krijgen en hij was overijverig. Het is zeer frustrerend om zo een race te verliezen, maar we moeten George Russell feliciteren."