Norris ziet titelkansen: "Dan moet Max stoppen met winnen"

Lando Norris is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur wist al te winnen in Miami, en verder kan hij Max Verstappen vrijwel elk weekend uitdagen. Hij denkt dat hij nog een kans maakt op de wereldtitel, maar dan moet Verstappen wel stoppen met winnen.

Red Bull Racing en Verstappen leken ook dit seizoen weer een klasse apart te zijn. In de eerste races van het seizoen waren ze extreem dominant, maar daarna verloren ze hun voorsprong. De teams van McLaren, Ferrari en Mercedes wisten dichterbij te komen. Norris kan Verstappen het beste bijhouden, en ook in Spanje reed hij een goede race. De Brit begon op pole position, viel iets terug en opende daarna de aanval.

Titelkansen

Norris staat nu tweede in het wereldkampioenschap, met een aardige achterstand op Verstappen. In Spanje kreeg hij tijdens de persconferentie na afloop van de race de vraag of hij dit jaar kans maakt op de wereldtitel: "Ik denk het wel, al had ik het hier beter moeten doen tijdens de race. We hadden wat puntjes moeten terugpakken op Max. In Canada konden we hem ook verslaan. Er zijn nu twee races geweest waarin ik tweede ben geworden en waarin hij wist te winnen. Max moet stoppen met winnen om dit te bereiken."

Gat

De tweede plaats in het wereldkampioenschap is voor Norris ook niet heel relevant. Hij kijkt vooral naar het verschil met Verstappen: "Ook al ben ik nu opgeschoven naar de tweede plek in het wereldkampioenschap, het maakt gewoon niet uit. Het maakt me niet uit of ik tweede of tiende sta. Het gaat meer om het gat met Max, en dat is hij op dit moment aan het vergroten. Dat is iets wat we ons niet kunnen veroorloven om hem er op dit punt van het seizoen mee weg te laten komen."