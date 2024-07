Norris lacht als een boer met kiespijn: "Het team vroeg het"

Lando Norris liet zijn teamgenoten bij McLaren vandaag zweten. Hij kreeg de opdracht om zijn teamgenoot Oscar Piastri erlangs te laten, maar dat deed hij pas in de absolute slotfase. Na afloop reageerde hij relatief koeltjes op de zeer opvallende en controversiële situatie.

Norris kreeg de leiding van de race in handen na de pitstops. De Brit kreeg al snel te horen dat hij deze positie weer moest teruggeven aan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris bleef echter zwijgen over de boordradio waardoor men bij McLaren begon te zweten. Uiteindelijk luisterde hij naar de teamorders van McLaren, en dat resulteerde in de eerste zege uit de loopbaan van Piastri.

Na afloop verscheen er alweer een glimlachje op het gezicht van Norris. Na de gebruikelijke dankwoordjes besprak hij het moment met interviewer van dienst Nico Rosberg: "Oscar had een goede start, hij had me bij de start en hij controleerde de race. Hij verdiende het vandaag. We hebben twee goede coureurs en een geweldig team. We hebben nog steeds een lange weg te gaan om het constructeurskampioenschap te winnen. Vandaag was in ieder geval onze dag. In Spa kan het weer anders zijn en we zullen hard blijven door pushen. Het team vroeg me dit te doen, dus ik deed het."