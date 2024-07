Dag 3 in Oostenrijk: Vrienden voor altijd?

Gisteren werd op de Red Bull Ring in Spielberg de Grand Prix van Oostenrijk verreden. De fans thuis voor de buis en op de tribunes kregen een spektakelstuk te zien. Max Verstappen en Lando Norris vochten een prachtig duel uit, dat uiteindelijk in tranen eindigde.

Max Verstappen leek bezig te zijn met een simpele race. Bij de start trok hij weg bij zijn concurrenten, en sloeg hij direct een groot gat. Lando Norris was, ook niet onverwachts, zijn naaste belager. De Britse coureur kwam een beetje dichter bij, maar een echte kans om aan te vallen leek uit te blijven. Verstappen was niet tevreden, en hij klaagde over de strategie en zijn auto. Een volledig mislukte pitstop was het startsein voor een heerlijk einde.

Walhalla

Verstappen reed nog steeds aan de leiding, maar Norris had het gat tot onder de seconde gekregen. De Red Bull Ring is een soort inhaal-walhalla, en Norris kon drie keer per rondje een inhaalactie inzetten. De gretige Norris deed dat dan ook, maar hij ging over de grens. Hij was al te vaak over de track limits gegaan, en zijn laatste waarschuwing was aan dovemansoren gericht. Norris opende de aanval in bocht drie, maar hij kleurde weer buiten de lijntjes. De stewards maakten er vervolgens een showtje van door eerst te melden dat ze het hadden gezien en toen pas tot een onderzoek over te gaan.

Een paar rondjes later was bocht drie het decor van het meest besproken moment van het jaar tot nu toe. Norris probeerde buitenom Verstappen in te halen. De Nederlander verdedigde agressief, raakte met zijn achterband de achterband van Norris, en toen was het gebeurd. Twee lekke banden, twee scheldende pitcrews en miljoenen schreeuwende fans zagen hoe beide coureurs terugvielen.

Vrienden

Verstappen en Norris hebben dit jaar al veel gevechten uitgevochten. Ze zijn niet alleen vrienden, maar ook redelijk vergelijkbare coureurs. Ze vechten allebei met het mes tussen hun tanden, en het was voor niemand een verrassing dat het misging. Het hing al weken in de lucht, maar toch was het nu een verrassing. Ze leken in Oostenrijk net genoeg ruimte te laten voor de ander, maar die ene keer deden ze dat niet.

Norris stond na afloop aangeslagen de pers te woord. Hij was overduidelijk helemaal gesloopt, en hij had op meer respect van zijn vriend gehoopt. Ineens wilden de hele wereld weten wat dit betekent voor hun vriendschap, terwijl zoiets eigenlijk iets hoort te zijn tussen twee vrienden. Zelfs Helmut Marko stelde dat hij hoopt dat ze vrienden blijven. Verstappen reageerde kalm, en hij was vooral boos op zijn team.

Bradbury

Terwijl na afloop alle aandacht uitging naar Verstappen en Norris, spoot George Russell op het podium componist Hans Zimmer nat met champagne. De Britse Mercedes-coureur was in Spielberg een soort Steven Bradbury. Die Australische shorttracker pakte in 2002 goud op de Olympische Spelen toen al zijn tegenstanders elkaar uitschakelden in één bocht. Russell mocht nu juichen, en hij ruikt bloed. Hij weet dat hij op de eerste rij moet blijven zitten, Verstappen en Norris zullen elkaar vast nog vaker tegenkomen, en een nieuwe clash is niet uitgesloten.