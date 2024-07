"Horner zag clash tussen Verstappen en Norris aankomen".

Max Verstappen en Lando Norris zorgden voor spektakel in Oostenrijk. Ze vochten een duel om de koppositie uit, maar ze reden tegen elkaar aan. Het was een clash waar het laatste woord nog niet over is gezegd, en volgens Christian Horner lag dit in de lijn der verwachtingen.

Verstappen en Norris vechten al wekenlang duels uit. De twee vrienden zijn aan elkaar gewaagd, maar in Oostenrijk ging het voor het eerst echt mis. In de slotfase raakten de twee elkaar in bocht drie. Verstappen had direct een lekke band, en ook de achterband van Norris had de clash niet overleefd. De Brit moest opgeven, terwijl Verstappen als schuldige werd aangewezen. De Nederlander ontving een tijdstraf van tien seconden.

Harde racers

Red Bull-teambaas Christian Horner liet al snel weten dat hij het niet eens was met de straf van Verstappen. De Brit heeft een andere kijk op het incident, en hij legt zijn mening uit aan De Telegraaf: "Ik vond het een race-incident. De straf leek me nogal zwaar, maar gelukkig maakte het voor de eindstand daarna niet meer uit. Maar ik denk dat dit er eigenlijk wel aan zat te komen de laatste weken. Het zijn twee harde racers."

Sprintrace

Horner denkt dat de sprintrace van zaterdag op de achtergrond ook nog een rol speelde bij het incident. Hij legt zijn visie op de situatie uit: "Daar haalde Max hem in zonder DRS en kwam zijn teamgenoot Oscar Piastri er ook nog langs. Misschien had Lando daar nog een kater van. Hij was in de race ook al gewaarschuwd voor track limits en hij schoot er bij een actie daarvoor ook af, dus de verwachting was al dat hij een straf zou krijgen."