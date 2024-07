Button biedt Norris advies: "Hij moet zijn emoties onder controle krijgen"

Jenson Button heeft er bij Lando Norris op aangedrongen een beetje voorzichtig te zijn met zijn emoties nadat hij ternauwernood opnieuw een F1-overwinning tijdens de Britse Grand Prix misliep.

Norris stormde vanaf de vierde plaats naar de leiding in Silverstone, maar een fout van de coureur, gecombineerd met een slechte strategie van McLaren, zorgde ervoor dat de Brit zijn kans op een populaire thuisoverwinning verspeelde. Het kwam slechts een week nadat Norris zijn kansen op de overwinning zag eindigen in een botsing met Max Verstappen tijdens de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk.

Frustraties

Norris eindigde als derde en gaf achteraf toe dat hij gefrustreerd is dat McLaren 'dit seizoen al een paar keer iets heeft weggegooid dat van ons zou moeten zijn'.

Hij voegde eraan toe: "Ik neem het mezelf vandaag kwalijk dat ik niet de juiste beslissingen heb genomen. Ik heb er een hekel aan. Ik haat het om in deze positie te eindigen en excuses te hebben omdat ik mijn werk niet goed genoeg doe."

Maar F1-wereldkampioen Button uit 2009 is van mening dat Norris te streng voor zichzelf is en daarbij het risico loopt ‘zwakte’ aan zijn rivalen te onthullen. Bij Sky F1 zei Button: "Lando moet een beetje voorzichtig zijn met het tonen van zijn emoties. Hij toont zichzelf enorm neerslachtig in de laatste race, deze race, en het kan gemakkelijk uit de hand lopen. We weten hoe belangrijk het is om je hoofd koel te houden. Hij is zo getalenteerd dat ik niet wil dat hij te neerbuigend op zichzelf is."

"Je wilt je concurrenten ook niet laten zien dat je zo down bent. Dat is een zwakte die je niet wilt laten zien. Het is mooi dat hij open is over zijn emoties en het is geweldig voor ons kijkers, maar ik denk alleen aan de competitieve kant van de zaak. Hij moet niet zo neerbuigend zijn over zichzelf."

Norris behaalde zijn eerste Grand Prix-overwinning in Miami en staat tweede in het kampioenschap, 84 punten achterstand op Verstappen, die hem vier ronden voor het einde op Silverstone inhaalde voor de tweede plaats.