Norris presenteert enorm bijzondere helm voor thuisrace

Lando Norris rijdt dit weekend zijn thuisrace op het circuit van Silverstone. De McLaren-coureur staat vol in de schijnwerpers, en hij heeft daar helemaal geen problemen mee. Hij rijdt dit weekend dan ook rond met een enorm speciaal helmdesign.

Norris maakte in de afgelopen jaren regelmatig indruk met zijn helm ontwerpen. Ook voor de Britse Grand Prix heeft hij weer flink uitgepakt. Samen met McLaren-sponsor Android heeft hij voor een zogenaamde GIF-helm gekozen. De kleuren van Norris zijn aanwezig, net als patronen die lijken te bewegen. Dit verwijst naar de GIFs die mensen op sociale media kunnen plaatsen. De fans van Norris reageren daverend enthousiast op zijn tijdelijke helmontwerp.

We've gone all out for my home race. Say hello to the @Android GIF helmet 馃懢 #ad pic.twitter.com/qncpmi0OlO