Verstappen wil in gesprek met Norris: "Eerst afkoelen"

Max Verstappen en Lando Norris clashten gisteren met elkaar in de Oostenrijkse Grand Prix. Het duo vocht voor de zege, maar dat eindigde dus in tranen. De twee zijn goede vrienden, maar Norris stelde wel dat hij respect kan verliezen voor Verstappen. De Nederlander wil op een later moment wel in gesprek gaan.

Verstappen en Norris kunnen het goed met elkaar vinden. Ze zijn vaak aan het grappen en grollen, en ze tonen veel respect voor elkaar. In Oostenrijk ging het echter helemaal mis. Norris jaagde op Verstappen, maar dat ging in de slotfase helemaal mis. Norris probeerde Verstappen buitenom in bocht drie in te halen, maar ze raakten elkaar. Beide coureurs hadden schade, en Verstappen kreeg een tijdstraf.

Norris stelde dat hij op meer respect van Verstappen had gehoopt. De teleurstelling droop overduidelijk van zijn gezicht af. Verstappen stelt dat er zeker een gesprek zal volgen en hij wordt geciteerd door De Telegraaf: "We zullen er zeker over praten, maar dit is niet het juiste moment. Ik denk dat we eerst even moeten afkoelen. Ik had dit niet verwacht. Ik zag hem natuurlijk aankomen, ik probeerde eerst de binnenkant te verdedigen en vervolgens raken we elkaar met de achterbanden en hebben we allebei een lekke band. Als je zo met elkaar vechten, kan er soms iets gebeuren. Dit was heel onfortuinlijk."