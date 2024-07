"Norris ziet Red Bull niet als de grote vijand"

Het team van McLaren toonde zich in de afgelopen maanden een waardige tegenstander van Red Bull Racing. Bij McLaren gaan ze vol de strijd aan en CEO Zak Brown haalt regelmatig fel uit naar de Oostenrijkse renstal. Lando Norris wil daar niet aan meedoen.

Brown is niet bepaald een man van nuances. De Amerikaanse CEO van McLaren laat regelmatig duidelijk zijn mening horen. Na de clash van zijn coureur Lando Norris en Red Bull-superster Max Verstappen in Oostenrijk, liet Brown zich meerdere keren zeer fel uit. Brown haalde hard uit naar Red Bull en vooral naar teambaas Christian Horner. Dit zorgde voor de nodige verbale moddergevechten. De coureurs lijken zich echter niet zo druk te maken.

Na de clash begroeven Norris en Verstappen de strijdbijl. De twee kunnen allang weer door één deur, maar Brown blijft fel. In Hongarije wordt Norris door de internationale media gevraagd hoe hij naar Red Bull kijkt: "Nee, ik zie ze niet als de vijand. Red Bull is gewoon niets meer dan een concurrent, net als de andere teams. Het is gewoon een kwestie van geven en nemen in onze tak van sport. Als andere teams hier wat geven, dan is het heel erg normaal dat we soms ook wat terug moeten geven."