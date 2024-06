Dag 2 in Spanje: In vuur en vlam

Gisteren werden op het circuit van Barcelona de derde vrije training en de kwalificatie verreden. De dag stond in het teken van het team van McLaren. De dag begon bizar met een brand, en eindigde vlammend met de indrukwekkende pole position van Lando Norris.

Vlak voor de start van de derde vrije training brak er paniek uit in de paddock. Grote rookpluimen vulden de lucht rondom de hospitality unit van het team van McLaren. Het was wel duidelijk dat er iets stond te branden, en er werd direct gehandeld. Iedereen moest het motorhome verlaten en Pirelli-topman Mario Isola toonde zijn dappere kant. De Italiaan is naast bandenman ook ambulancebestuurder en gewapend met een brandblusser schoot hij te hulp.

Hulpdiensten

De Spaanse hulpdiensten waren snel aanwezig, en al snel werd duidelijk wat er precies aan de hand was. Er was brand uitgebroken in het gedeelte waar de keuken zich bevond. Foto's van brandweerwagens en ambulances in de paddock begonnen al snel te circuleren op sociale media en de onduidelijkheid was eventjes groot. Eén werknemer van McLaren moest voor onderzoek naar het ziekenhuis, maar verder was er alleen maar materiële schade en een verstoorde voorbereiding voor McLaren.

Niet alleen de gasten en het personeel moesten worden geëvacueerd, ook coureurs Lando Norris en Oscar Piastri moesten halsoverkop naar buiten. Norris stond op zijn sokken in de paddock, en men vroeg zich af hoeveel impact dit zou hebben op de voorbereiding. Norris gaf na de kwalificatie aan dat het een rommelige situatie was, en dat hij inderdaad zijn schoenen was verloren.

Voorbereiding

Zijn voorbereiding op de kwalificatie zag er hierdoor wel anders uit. De Brit en zijn teamgenoot Piastri konden zich niet terugtrekken in hun eigen ruimtes in het motorhome, en McLaren moest improviseren. Norris onthulde dat hij zijn intrek had genomen in het kantoor van CEO Zak Brown, en dat Piastri zich had genesteld in de truck. Ze konden zich niet op de gebruikelijke wijze voorbereiden om in 'the zone' te komen. Voor Norris maakte dit niets uit, tijdens de persconferentie liet hij weten dat hij een paar minuten voor zichzelf pakte en hij toen aan de kwalificatie kon beginnen.

Vlammen

Eenmaal op de baan liet Norris zien dat een paddockbrandje hem niet klein krijgt. Hij reed een foutloze kwalificatie, en hij ging de strijd aan met regerend wereldkampioen Max Verstappen. Het werd een echte oranjestrijd, aan de ene kant de man met het oranjelegioen, en aan de andere kant de man met de oranje auto. Verstappen ging zeer snel op het circuit van Barcelona, en de pole leek de zijne te zijn.

Maar Norris liet zich niet kisten. Terwijl men bij Red Bull al aan juichen dacht, was Norris nog bezig met zijn ronde. De verschillen waren zo klein, dat zelfs de beste VAR ter wereld geen lijntje kon trekken. Norris kwam over de streep, en zijn rondje was 0,020 seconden sneller dan die van Verstappen. Zak Brown juichte van vreugde, en Norris balde zijn vuist. Vandaag zal hij de race vanaf de pole position starten. Hij wil vlammen, net als gister.