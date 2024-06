Stewards verklaren forse tijdstraf Verstappen

Max Verstappen en Lando Norris zorgden vandaag voor spektakel in Oostenrijk. Ze raakten elkaar in de strijd om de overwinning. Het was een bizar moment, en de stewards wezen Verstappen als schuldige aan. Na afloop van de race deelden ze hun uitleg.

Verstappen was lange tijd op weg naar de zege in Oostenrijk. Hij had een grote voorsprong op achtervolger Norris, maar na een slechte pitstop en nog meer problemen, was het gat verdwenen. Norris belandde in de DRS van de Nederlander, en iedereen schoof naar het puntje van hun stoel. Na meerdere pogingen van Norris, ging het in de slotfase mis. Norris en Verstappen raakten elkaar, en ze hadden allebei problemen. De stewards wezen Verstappen als schuldige aan.

Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden én twee strafpunten op zijn superlicentie. Na afloop van de Grand Prix deelden de stewards hun redenatie. Volgens de stewards dook Verstappen bocht drie in met Norris aan zijn linkerkant. Voordat Verstappen instuurde, bewoog hij volgens de stewards naar links, waardoor hij Norris raakte. Volgens de stewards kwam dit vooral door Verstappen, en daarom kreeg hij de straf. Na afloop van de race dacht Verstappen hier anders over. Norris kreeg overigens ook een straf, hij had de track limits te vaak overschreden.