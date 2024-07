Brundle wijst naar Verstappen: "De Max van jaren geleden"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden voor de nodige opwinding in Oostenrijk. Het tweetal duelleerde om de zege, maar dat eindigde in tranen. Martin Brundle zag het aankomen, en de ervaren Britse commentator is van mening dat het incident volledig de schuld van Verstappen was.

Verstappen reed vrijwel de hele race aan de leiding. Zijn tweede pitstop ging echter mis, waardoor Norris het gat dicht kon rijden. De Britse McLaren-coureur ging de strijd vol aan, en hij leek ook sneller te zijn dan Verstappen. Hij kwam er echter maar niet langs, en hij nam veel risico's. Uiteindelijk raakten ze elkaar, en daardoor hadden ze allebei een lekke band. Norris viel uit en Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Volgens oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle was die straf terecht. De ervaren Brundle vond het een spannend duel, en bij zijn werkgever Sky Sports legt hij zijn mening uit: "Dit moest ooit een keer gebeuren. Ze gingen zo agressief met elkaar om. Max kwam naar links en hij kneep Lando naar buiten. Vanuit mijn oogpunt moet Max ditmaal de schuld hiervoor op zich nemen. Dit was de Max van jaren geleden. Met het scheermes op zijn ellebogen ging hij de remzone in. Ik weet niet hoe die vluchten, diners en gamesessies met Max en Lando nu zullen zijn. Ik denk dat het een wending heeft gekregen."