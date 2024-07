Norris en Verstappen weer vrienden: "We hebben geappt"

Max Verstappen en Lando Norris kwamen elkaar afgelopen weekend op pijnlijke wijze tegen op de baan in Oostenrijk. De twee coureurs raakten elkaar in de strijd om de zege. Norris reageerde woedend, maar inmiddels is hij weer afgekoeld. Hij stelt dat ze een punt hebben gezet achter de clash.

Verstappen leek lang op weg naar de zege in Oostenrijk, maar na een mislukte pitstop kon Norris heel dicht bij komen. De Brit ging de strijd vol aan, en dat liep helemaal verkeerd af. Na meerdere gewaagde inhaalpogingen, zette Norris zijn wagen naast die van Verstappen bij het ingaan van bocht 3. Ze raakten elkaar, en Norris moest opgeven. Na afloop stelde Norris dat hij veel respect voor zijn vriend Verstappen zou verliezen als de Nederlander zijn excuses niet zou aanbieden.

In aanloop naar de Britse Grand Prix laat Norris weten dat de kou uit de lucht is. Ze hebben weer contact gehad, zo laat Norris weten in een interview met de BBC: "We hebben geappt. We gaan natuurlijk nog wel in gesprek, want ik denk dat dat wel zo netjes is. Maar verder is alles waar we het over hebben iets tussen ons." Norris denkt dan ook dat ze over dit incident heen kunnen stappen: "Dat hebben we al vaker gezegd, we hebben nog steeds veel respect voor elkaar. Ik laat zoiets niet zomaar alles opblazen. Ik zat waarschijnlijk nog hoog in de adrenaline toen ik die dingen zei. Ik denk niet dat alles wat ik zei correct was."