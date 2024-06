Norris kan leven met tweede tijd: "Konden niet veel meer doen"

Lando Norris is momenteel overduidelijk de grootste uitdager van Max Verstappen. Ook in de Oostenrijkse kwalificatie kon hij de strijd met de Nederlander weer aangaan. Verstappen was echter te snel, en Norris had vrede met zijn tweede tijd. Het geeft hem een goede kans voor morgen.

Verstappen was veel sneller dan zijn concurrenten in de kwalificatie op de Red Bull Ring. De regerend wereldkampioen kreeg ook geen echte tegenstand van Lando Norris. De Britse McLaren-coureur trapte wel flink door, maar het was niet snel genoeg. De tweede startplaats in de race biedt wel kansen, en dat weet Norris ook. De punten worden immers pas op de zondag echt uitgedeeld.

Na afloop van de kwalificatie stonden Verstappen en Norris eventjes met elkaar te babbelen. Daarna meldde Norris zich bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Ik denk dat we niet veel meer dan dit konden doen vandaag. Max was een klasse apart. Hij was duidelijk sneller dan wij, dus ik ben hier tevreden mee. De omstandigheden waren hier best wel tricky, het was veel lastiger dan gisteren. Het was gewoon lastiger om die rondjes op het boord te krijgen. Het was uiteindelijk wel goed genoeg, en daar heb ik dan ook gewoon vrede mee."