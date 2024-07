"Verstappen wil vriendschap met Norris niet op het spel zetten"

Max Verstappen en Lando Norris hebben hun Oostenrijkse incident uitgesproken. De twee coureurs blijven goede vrienden, en ze gaan dit weekend in Silverstone weer gewoon met elkaar strijden. Verstappen stelt dat hun strijd op de baan geen invloed mag hebben op hun band naast de baan.

Verstappen en Norris zijn zeer goede vrienden van elkaar. De twee coureurs kunnen het zeer goed met elkaar vinden, en ze hebben hun vriendschap nooit verborgen. Op de baan vechten ze gewoon met elkaar, en Norris kan steeds vaker de degens kruisen met zijn Nederlandse vriend. In Oostenrijk ging dat dus fout, maar ze hebben de strijdbijl alweer begraven. Ze kunnen weer door één deur.

Verstappen vindt zijn onderlinge band met Norris heel erg belangrijk. Hij is blij met zijn vriendschap, en hij laat aan de internationale media weten waarom hij deze vriendschap zo belangrijk vindt: "Uiteraard heb je een betere relatie met bepaalde coureurs. Ik kan het goed vinden met Lando. We vechten nu om de zege, maar ik wil niet dat dat onze vriendschap buiten de baan ruïneert. Lando is een ontzettend aardige kerel. Hij houdt van racen en hij is er zeer gepassioneerd over. Je moet je ook realiseren dat hij voor zijn tweede zege vocht en ik voor mijn 62ste. Dan zijn de emoties soms anders."