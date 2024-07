Norris flink down: "Ik haat het dat ik deze race niet heb gewonnen"

Lando Norris zegt dat hij het zichzelf kwalijk nam dat hij verkeerde beslissingen heeft genomen tijdens de race op Silverstone en uiteindelijk de overwinning weggaf aan Lewis Hamilton, die het beter deed.

McLaren leek op weg naar een een-tweetje nadat ze in de natte omstandigheden een uitstekend tempo hadden laten zien, maar slechte beslissingen van zowel Norris als het team veroordeelden hen uiteindelijk tot P3 en P4.

De Britse coureur had opnieuw een slechte start, maar toen de baan natter werd kwam hij weer voorbij Max Verstappen. Zowel hij als Oscar Piastri toonden een geweldig tempo om niet alleen de Red Bull te passeren, maar ook de beide Mercedessen aan de leiding in te halen. Terwijl het tweetal een gat sloeg tussen hen en de achtervolgers besloot McLaren met een slechte strategie om alleen leider Norris een pitstop te geven en Piastri uiteindelijk richting P6 te sturen.

Later in de race koos het team ervoor om een ronde langer buiten te blijven en op de zachte te gaan in plaats van hun verse medium, een keuze die Norris achter zowel Hamilton als Verstappen zag komen, die op de harde reed. Na afloop van de race zien we een Norris die down is en vrij negatief: "Ik neem niet de juiste beslissingen Tegelijkertijd neem ik het mezelf kwalijk dat ik vandaag niet de juiste beslissingen heb genomen, maar ik baal ervan."

"Ik haat het om in deze positie te eindigen en om excuses te hebben dat ik het niet goed genoeg heb gedaan, maar ik ben nog steeds gelukkig. Ik ga er nog steeds van genieten.