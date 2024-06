Norris kwaad op Verstappen: "Dan verlies ik veel respect"

Max Verstappen en Lando Norris zorgden vandaag voor een enorm moment in Oostenrijk. De twee vrienden vochten om de zege, maar ze raakten elkaar. Norris viel uit, en de teleurstelling was groot. Hij stelt dat hij veel respect kan gaan verliezen voor Verstappen.

Verstappen reed vrijwel de hele race aan de leiding op de Red Bull Ring. Na een mislukte pitstop verloor hij echter veel terrein, en kwam Norris steeds dichterbij. De Britse McLaren-coureur kon daarna weer de aanval openen, en dat ging uiteindelijk helemaal mis. Na een paar mislukte pogingen, probeerde Norris het nog een keer. Hij raakte Verstappen, en beide coureurs hadden een lekke band. Norris viel uit en Verstappen kreeg een tijdstraf.

Na afloop droop de teleurstelling van het gezicht van Norris af. De Brit baalde als een stekker, en door zijn landgenoten van Sky Sports werd hij gevraagd wat dit betekent voor zijn vriendschap met Verstappen: "Dat hangt af van wat hij zegt. Als hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan, dan verlies ik heel erg veel respect voor hem. Als hij aangeeft dat hij dom was, dan blijft er wel een beetje respect over." Norris zat in zak en as: "Ik baal gewoon enorm. Het was een goede race, een goed weekend."