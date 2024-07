"Verstappen: "Enige waar ik om gaf was mijn band met Lando"

Na een week vol controverse heeft Max Verstappen voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn Oostenrijkse clash met Lando Norris. De twee raakten elkaar daar in een gevecht om de koppositie. Verstappen stelt dat de lucht geklaard is, en dat zijn band met Norris het allerbelangrijkste was.

Verstappen en Norris zijn goede vrienden van elkaar. Hun clash in Oostenrijk leek de vriendschap echter onder druk te zetten. Norris stelde vlak na het incident dat hij respect voor Verstappen zou verliezen, als de Nederlander zijn excuses niet zou aanbieden. In Silverstone nam Norris die woorden terug, en liet hij weten dat de vrede weer was teruggekeerd. Ook Verstappen deelt die mening.

Vrienden

In Silverstone laat Verstappen zich tijdens de mediadag voor het eerst uit over zijn clash met Norris. Hij benadrukt in gesprek met de internationale media dat de vriendschap het belangrijkste was: "Het enige waar ik na het weekend om gaf, was mijn relatie met Lando. We zijn goede vrienden, en daarom zei ik na de race dat we de boel eerst moesten laten afkoelen. Vervolgens hebben we elkaar om maandag direct gesproken en zijn we tot de conclusie gekomen dat we allebei van het gevecht hebben genoten."

Stom tikje

Over het incident zelf is Verstappen ook heel erg duidelijk. Hij is er niet boos over, en hij laat weten dat dit eigenlijk wel past in hoe de coureurs willen vechten: "Het incident zelf was eigenlijk een heel stom en klein tikje, alleen had het moment wel grote gevolgen voor ons allebei, met name voor Lando. Maar we willen juist hard racen en dat doen we ook al jaren, niet alleen in de Formule 1, maar ook in alle onlineraces die we doen. Dat moet gewoon zo doorgaan, omdat we daar allebei van genieten."