Voorzichtige Norris aast op goed resultaat in Oostenrijk.

Lando Norris is in vorm. De Britse McLaren-coureur stond in de afgelopen twee races op het podium, en in Spanje pakte hij ook de pole position. Norris wil deze vorm graag vasthouden in Oostenrijk, maar hij wil zichzelf niet uitroepen tot de favoriet voor de race op de Red Bull Ring.

Het team van McLaren is momenteel de voornaamste uitdager van Red Bull Racing. De Britse renstal heeft het gat met Red Bull dichtgereden, en ze verslappen momenteel niet. In Spanje had Norris eigenlijk moeten winnen, maar volgens McLaren ging het mis bij de start. In Oostenrijk liggen er nieuwe kansen, en wordt er weer een sprintrace afgewerkt. Er kunnen dus veel punten worden gescoord.

Norris kijkt in ieder geval met een goed gevoel vooruit. De Britse coureur heeft er zin in, maar in de preview van McLaren wil hij zichzelf niet uitroepen tot de topfavoriet: "Ik heb veel zin in de Oostenrijkse Grand Prix. Het is een heel erg leuk circuit om op te rijden, en ik heb er veel mooie herinneringen liggen. Ik kijk er dus heel erg naar uit. De fans zijn daar altijd enthousiast en er hangt een geweldige sfeer. De auto bevindt zich ook op een goede plek. We nemen de lessen uit Spanje mee en we gaan pushen. We focussen ons niet op bepaalde doelen, we proberen te verbeteren wat we elke weekend doen."