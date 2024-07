Norris kiest voor unieke 'Hongaarse' helm op Hungaroring

De Hongaarse Grand Prix is zeer populair onder de teams, coureurs en fans. Dat betekent dus ook dat er flink wordt uitgepakt tijdens dit raceweekend. Lando Norris is één van de coureurs die kiest voor een zeer speciaal helmdesign.

Norris staat bekend om zijn opvallende helmdesigns. Ook dit jaar verraste hij meerdere keren vriend en vijand met zijn ontwerpen. Ook in Hongarije steelt hij weer de show. Op de Hungaroring rijdt de McLaren-coureur met een soort porseleinen helm. Het gaat om handgeschilderde kunst ontworpen door het bedrijf Herend Porcelain. Het ontwerp moet het Hongaarse design vieren volgens McLaren.

🖌️ Hand-painted artwork

💭 Created by Herend Porcelain

🇭🇺 Celebrating Hungarian design



