Norris kan leven met tweede tijd: "Ging best wel goed!"

Max Verstappen greep vandaag redelijk gemakkelijk de sprintpole in Oostenrijk. Alleen Lando Norris leek een beetje in de buurt te komen, maar de Britse McLaren-coureur moest genoegen nemen met de tweede tijd. Hij stelde na afloop dat alles eigenlijk best wel goed ging.

Voorafgaand de Sprint Kwalificatie was het de verwachting dat de verschillen heel erg klein zouden zijn. Niets bleek minder waar te zijn, want Verstappen voelde zich heel erg goed in zijn RB20. Het leek allemaal zeer makkelijk voor hem te gaan, en hij had amper tegenstand. Alleen Lando Norris kwam nog een beetje in de buurt van de regerend wereldkampioen. De Brit was uiteindelijk slechts 0,093 seconden langzamer dan Verstappen.

Voor Norris was er dus veel reden voor tevredenheid. De Britse coureur was na afloop van de Sprint Kwalificatie dan ook redelijk opgewekt toen hij zich uitsprak bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik denk dat het best wel goed ging! Ik voelde me op geen enkel moment echt comfortabel tot mijn laatste rondje, dus ik ben er eigenlijk best wel tevreden mee. Het is al het hele jaar heel erg close, dus dat verschil is er niet. Het moest dus echt een heel goed rondje zijn om Max te verslaan, maar dit is een goede positie voor morgen."