Stella woest op Verstappen en wijst naar 2021

Lando Norris had vandaag de Grand Prix van Oostenrijk kunnen winnen. Hij jaagde op raceleider Max Verstappen, maar die gooide de deur keihard dicht. Verstappen kreeg een tijdstraf, maar bij McLaren waren ze kwaad. Teambaas Andrea Stella wees naar Verstappens duels in 2021.

Verstappen verdedigde zijn positie vandaag op een ietwat agressieve manier. Norris viel hem een paar keer hard aan, en de Brit overschreed de track limits net iets te vaak. Bij het incident werd Verstappen aangewezen als schuldige, en hij kreeg dan ook de tijdstraf. Bij Red Bull begrijpen ze daar niets van, terwijl ze er bij McLaren heel erg anders overdenken. De gedachten gingen terug naar Verstappens titelduel met Lewis Hamilton in 2021.

McLaren-teambaas Andrea Stella deed er na afloop niet geheimzinnig over. Hij ziet Verstappen als de schuldige, en hij wijst in gesprek met Sky Sport naar 2021: "Ik denk dat iedereen op de wereld weet wie er schuldig is, behalve een bepaald groepje mensen. Maar het probleem hierachter is, dat als je deze dingen niet goed aanwijst, ze gewoon weer gebeuren. Vandaag kwam het terug, omdat ze niet juist werden beoordeeld in het verleden toen er gevechten waren met Lewis die zwaarder hadden moeten worden bestraft. Je leert hoe je op een bepaalde manier moet racen, dat kunnen we eerlijk toegeven. We hebben veel respect voor Red Bull en Max, maar dit hoeven ze niet te doen. Zo breng je je reputatie in gevaar. Waarom zou je dat doen?"