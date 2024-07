Palmer kraakt 'wanhopige' Verstappen na Norris-clash

Max Verstappen en Lando Norris zorgden voor veel controverse in Oostenrijk. Ze vochten om de zege, maar ze raakten elkaar. Norris viel uit en Verstappen werd als schuldige aangewezen. Jolyon Palmer is enorm kritisch op Verstappen, hij vond de Nederlander veel te ver gaan.

Verstappen leek lange tijd op weg te zijn naar een simpele zege in Spielberg. Zijn tweede pitstop mislukte echter volledig, waardoor Norris het gat dicht kon rijden. De Brit deed er alles aan om Verstappen in te halen, en het duel was heel erg fel. Na meerdere pogingen ging het helemaal mis. Norris probeerde Verstappen buitenom in te halen in bocht drie, en dat liep verkeerd af. Verstappen stuurde een beetje naar links, en toen was het gedaan. Beide coureurs hadden schade en ze vielen terug.

Abu Dhabi

Oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer is van mening dat Verstappen de schuldige is. Palmer vindt het onterecht dat fans van Verstappen de divebombs van de Nederlander verdedigen. In zijn analyse bij F1 TV is hij glashelder: "Kijk eens terug hoe Verstappen racet sinds hij in de Formule 1 zit. Dit zijn juist de Verstappen-acties. Denk bijvoorbeeld aan 2021. Hij gooit zijn auto vaak in een gat door van heel ver te komen. Dat is hoe hij zijn reputatie van harde races heeft opgebouwd. Denk aan Abu Dhabi in 2021, toen had hij in de eerste ronde een extreme uitremactie op Lewis. Die behield de leiding door van de baan te gaan. Dat was een controversieel moment, maar Max was wel van mening dat hij die plek moest krijgen."

Wanhopig

Palmer is van mening dat Verstappen simpelweg te ver ging in het duel met Norris. De Britse analist is van mening dat Verstappen soms een beetje 'wanhopig' de duels aanging met Norris: "Dit zijn Formule 1-wagens, voorzien van kwetsbare onderdelen van carbon aan de zijkanten. Die zijn niet gebouwd voor contact en dus moet je ruimte laten voor tegenstanders, en al helemaal bij het ingaan van de bochten op het circuit. Je kan een andere coureur gewoon niet op deze manier dwars zitten."