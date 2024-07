Norris wilde Piastri laten wachten tot laatste ronde

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix op zijn naam. Hij mocht in de slotfase zijn teamgenoot Lando Norris passeren. Het was een zeer opvallend moment, maar eigenlijk had Norris een ander plannetje in zijn hoofd. Na afloop legde hij uit waarom hij hier toch vanaf zag.

Piastri reed vrijwel de gehele eerste fase van de race aan de leiding. De Australiër verloor die koppositie echter aan zijn McLaren-teamgenoot na de tweede pitstopreeks. Zijn engineer vertelde hem dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over Norris, maar de Brit bleef door trappen. Norris leek zijn engineer te negeren, maar in de absolute slotfase liet hij Piastri er toch langs.

Norris speelde het teamspel, en dat leverde hem veel complimenten op. Na afloop legde hij tijdens de persconferentie voor de top drie uit wat zijn originele plannetje was: "Ik wilde wachten tot en met de laatste ronde en de laatste bocht. Maar het team vertelde me dat als er een Safety Car zou zijn en ik Oscar er niet langs kon laten, dat ik er dan uit kon zien als een idioot. Dat vond ik wel een fair punt. En toen liet ik hem erlangs met nog iets van twee rondjes te gaan. Ik liet hem er toen direct langs gaan."