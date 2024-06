Norris ziet acht kanshebbers op de zege

Lando Norris start de Spaanse Grand Prix vandaag vanaf de pole position. De Britse McLaren-coureur reed een zeer sterke kwalificatie, en de verwachtingen voor de race zijn hoog. Norris wil echter niet te vroeg juichen, en hij ziet acht kanshebbers op de zege.

Norris maakt al het hele seizoen een goede indruk. McLaren heeft het gat met Red Bull Racing gedicht en ze presteren zeer constant. Norris is ondertussen bijna een vaste bewoner van het podium geworden, maar het liefst wil hij op het hoogste treetje staan. Het lukte hem al om te winnen in Miami, maar dat is niet genoeg. Norris wil nog meer races winnen, en vandaag liggen er kansen in Spanje.

Norris rekent zich echter nog niet rijk. De Britse coureur weet dat er veel snelle jongens aan de start staan, en hij ziet veel favorieten. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We hebben niet heel veel longruns gereden. Ik denk dat de verschillen klein zijn, zoals altijd. Het zal zondag niet zo zijn dat deze wagen veel sneller is. Met Mercedes, onszelf, Red Bull en Ferrari waren er denk ik acht auto's die op pole hadden kunnen staan en die maken ook een kans om de race te kunnen winnen. Het is dus van belang om zo min mogelijk fouten te maken en om te proberen om een goede race af te werken, zoals we normaal gesproken doen."