Norris: "Ik verander mijn rijstijl niet voor Verstappen"

Max Verstappen en Lando Norris vochten afgelopen een titanenduel uit om de zege. Op de Red Bull Ring ging het er stevig aan toe, en gaven de twee elkaar amper ruimte. Uiteindelijk liep het verkeerd af, maar Norris geeft nu aan dat hij het nu niet anders zou aanpakken.

Verstappen leek af te stevenen op een eenvoudige zege in Oostenrijk. Zijn tweede pitstop ging echter helemaal mis, waardoor hij veel tijd verloor. Norris reed het gat dicht, en hij opende vol de aanval op Verstappen. Ze trakteerden het publiek op een geweldig duel, maar het eindigde in tranen. Ze raakten elkaar en ze moesten allebei de pits opzoeken. Norris gaf op en Verstappen kreeg een tijdstraf.

Strijden

In de afgelopen dagen is er veel gezegd en geschreven over het duel. Norris sprak zich alleen vlak na de race uit, maar daar is nu verandering ingekomen. Hij was te gast in de Chris Moyles Show op de Britse radiozender Radio X en daar besprak hij het duel: "Ik heb alles nog een keer bekeken en we hebben wat dingen doorgenomen. Laat ik het zo zeggen, ik zou niet echt veranderen wat ik heb gedaan. Ik was aan het strijden, dat is wat we willen. We willen strijden!"

Enthousiast

Norris had graag gezien dat het allemaal anders gezien, maar hij heeft er nu wel vrede mee. Hij toont zich realistisch en eerlijk over de zaak: "We willen niet klagen en we willen niet dat het allemaal zo eindigt zoals het is geëindigd, dat geldt voor Max, maar ook voor mijn kant. Zo zit het leven soms in elkaar. We nemen het tegen elkaar op en we willen allebei winnen. We zoeken dat de limiet op, soms iets meer dan anderen. Maar ik ben ook enthousiast. We zullen samen nog meer gevechten gaan uitvechten, en daar kijk ik enorm naar uit!"