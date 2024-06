Verstappen vooral boos op Red Bull: "Strategie was dramatisch, alles ging mis"

Max Verstappen greep vandaag naast de zege in Oostenrijk. Hij vocht een titanenstrijd uit met Lando Norris, maar dat ging helemaal mis. Ze raakten elkaar, en Verstappen kreeg een tijdstraf. Verstappen baalde, maar hij was na afloop vooral teleurgesteld in zijn team.

Verstappen leek lange tijd op weg te zijn naar de zege in Oostenrijk. Hij had een grote voorsprong op Norris, maar hij was niet tevreden. Zijn tweede pitstop ging volledig mis, en daardoor kon Norris het gat dichtrijden. De Brit opende de aanval, en dat liep verkeerd af. Ze raakten elkaar in bocht drie, en ze hadden allebei schade. Verstappen had een lekke band, en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep.

Na afloop was Verstappen niet per se boos op zijn goede vriend Norris. Hij was opvallend mild voor hem, en hij baalde vooral van zijn team. Bij Viaplay sprak hij zich uit: "Nee, er komt geen stoom uit mijn oren. Ik baan van de hele race. Dat we elkaar raken, is niet ideaal. Ik had wel het gevoel dat hij een paar keer vanaf heel ver aan het remmen was. Vanuit onze kant was de race helemaal dramatisch, mijn strategie was klote. Ik heb heel vaak gezegd dat mijn banden eraan zijn, dat we met het verkeer veel tijd verloren en onze pitstops waren ook klote. Alles wat mis kon gaan, ging mis." Verstappen had niet het idee dat hij bewoog onder het remmen.