Uitslag VT1 GP van Groot Brittannië: Norris en Stroll rijden snelste tijden, problemen bij Piastri

Lando Norris heeft de eerste vrije training voor de GP van Groot-Brittannië afgesloten als snelste coureur. De Brit reed voor zijn thuispubliek iets meer dan een tiende sneller dan Lance Stroll in de Aston Martin, terwijl teamgenoot Oscar Piastri de derde tijd klokte.

Piasti kende echter wel op het einde een hydraulisch probleem waardoor hij eerder zijn sessie moest staken. Ook Yuki Tsunoda was al klaar na 5 rondjes doordat hij in de grindbak was gespind.

Max Verstappen reed de vierde tijd, op iets meer dan 3 tienden achterstand. Russell, Alonso, Hamilton, Leclerc, Sainz en Ocon completeerden de top 10.

De vier rookies die deel mochten nemen aan de vrije training, Oliver Bearman, Jack Doohan, Franco Colapinto en Isack Hadjar, maakten weinig indruk. Vooral Hadjar in de Red Bull was weinig indrukwekkend met een 19e plaats.