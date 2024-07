Marko hoopt dat Verstappen en Norris vrienden blijven

Max Verstappen en Lando Norris schakelden elkaar gisteren uit in de Oostenrijkse Grand Prix. De twee vochten om de zege, maar ze raakten elkaar. Helmut Marko baalde, maar hij leefde ook mee met de coureurs. Hij hoopt dat ze nog wel gewoon vrienden blijven.

Verstappen reed vrijwel de hele Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring aan de leiding. Na een mislukte pitstop van Red Bull wist Norris het gat te verkleinen. Hij reed vlak achter Verstappen, en hij opende meerdere keren de aanval. De Brit was dicht bij een tijdstraf voor het overschrijden van de track limits, maar het gevecht ging gewoon verder. Bij het ingaan van bocht drie raakten ze elkaar, en kreeg Verstappen de tijdstraf. De Nederlander viel terug, en Norris viel uit.

Red Bull-adviseur Helmut Marko leefde wel mee met zijn coureur Verstappen en met Norris. De Oostenrijkse adviseur weet dat de coureurs het altijd goed met elkaar konden vinden. Bij Servus TV spreekt hij met zijn gevoel: "Ik weet niet of Lando weer met Max mee terugvliegt, of dat er überhaupt nog gelegenheid tot een gesprek is, maar dat moeten ze onderling maar regelen. Gianpiero Lambiase heeft tijdens het gevecht ook steeds tegen Max gezegd dat hij zich moest concentreren in plaats van klagen over wie wat doet, en wat niet fair zou zijn. Maar goed, Max en Lando zijn verder goede vrienden en hopelijk blijven ze dat ook."