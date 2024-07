Norris blijft bij beschuldiging: "Dat gebeurde overduidelijk"

Lando Norris en Max Verstappen hebben hun 'ruzie' uitgesproken. Ze hebben elkaar direct gesproken na hun clash in Oostenrijk. Alles is weer koek en ei tussen de twee, maar Norris is nog steeds van mening dat Verstappen van lijn veranderde onder het remmen.

Verstappen en Norris beschuldigde elkaar van veel zaken tijdens hun duel op de Red Bull Ring. Verstappen was niet blij met de divebombs van Norris, en de Brit was niet blij met Verstappens verdedigende tactieken. Hij beschuldigde Verstappen van het bewegen tijdens het remmen. Verstappen vond dat dit niet het geval was, en dit zorgde voor de nodige discussies in de media en op de sociale media.

Norris is blij dat hij het incident met Verstappen heeft uitgesproken, maar over één zaak is hij nog wel duidelijk. In Silverstone laat hij aan de internationale pers weten dat Verstappen wel van lijn veranderde tijdens het remmen: "Het gebeurde overduidelijk, maar het is lastig. Max wil niet crashen en zijn eigen race ruïneren. Er zijn dingen die ik anders kan doen, maar uiteindelijk denk ik niet dat Max gaat veranderen en dat ik zou moeten veranderen. Konden we de crash voorkomen? Zeker weten. Maar er zijn dingen van beide kanten die we beter hadden kunnen doen."