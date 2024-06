Polesitter Norris supertrots: "Dit was bijna het perfecte rondje!"

Lando Norris start de Spaanse Grand Prix van morgen vanaf de pole position. De Britse McLaren-coureur was razendsnel in de kwalificatie, en hij wist Max Verstappen te verslaan. Na afloop straalde Norris van oor tot oor en was hij heel erg trots op zijn resultaat.

Het team van McLaren kent een bizarre dag in Spanje. Vlak voor de start van de derde vrije training brak er brand uit in de keuken van het motorhome, maar nu juichte iedereen om de pole van Norris. De verschillen waren klein, en de kwalificatie verliep dan ook zeer spannend. Meerdere coureurs maakten kans op de pole, en Norris moest hard pushen om regerend wereldkampioen Max Verstappen van de snelste tijd af te houden.

Norris kwam als winnaar uit de bus, en daar was hij heel erg blij mee. De Brit lachte zijn tanden bloot, dolde met Max Verstappen en sprak toen met interviewer van dienst Marc Gene: "Dit was zo ongeveer het perfecte rondje! Je weet dat je bezig bent met een goed rondje, en je begint steeds vrolijker te worden. Uiteindelijk ging alles goed, het was close en ik ben heel erg blij! Ik zou zeggen dat dit mijn beste pole position is, ik heb er niet veel, maar deze steekt er wel bovenuit. Het is al het hele weekend close en we hadden het perfecte rondje nodig, en dat hebben we gedaan!"