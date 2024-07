Horner onthult gesprek tussen Verstappen en Norris

Max Verstappen en Lando Norris domineren al de hele week het nieuws. De twee coureurs clashten in Oostenrijk tijdens een duel om de zege. Het zorgde voor veel ophef en harde woorden. Volgens Christian Horner hebben beide coureurs een gesprek gevoerd, en gaat Verstappen zijn rijstijl niet veranderen.

Verstappen en Norris waren altijd goede vrienden van elkaar. In Oostenrijk leken er scheuren te ontstaan in hun band. Norris, die moest opgeven na de clash, stelde na afloop van de race dat hij respect voor Verstappen zal verliezen als de Nederlander zijn excuses niet zou aanbieden. Verstappen leek dat niet te gaan doen, maar hij hintte wel op een gesprek om de zaak uit te praten. In de dagen daarna volgden er veel harde woorden van betrokkenen en opiniemakers.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft daags voor de Britse Grand Prix teruggeblikt op het veelbesproken moment in Spielberg. Tegenover Sky Sports News spreekt Horner duidelijke taal: "Ik heb begrepen dat ze elkaar hebben gesproken, ik denk niet dat het een probleem is. Zeker vanuit de kant van Max zal er niets veranderen. Er is een element, denk ik, dat Lando leert hoe hij tegen Max moet racen en dat zijn ze nu aan het ontdekken. Het is onvermijdelijk dat er dichter bij elkaar wordt geracet door die twee, omdat de auto de komende races dicht bij elkaar lijken te gaan liggen. Max is een harde racer. Hij is waarschijnlijk één van de hardste racers op de baan en iedereen weet dat als je tegen Max moet racen, hij net zoveel zal geven als hij krijgt."