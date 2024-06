Verstappen lacht: "Lando krijgt grote spiegels voor zijn verjaardag!"

De Spaanse Grand Prix was geen spektakelstuk, maar bij de start hield iedereen wel eventjes de adem in. Lando Norris duwde Max Verstappen het gras op, en dat ging nog maar net goed. Verstappen kon er wel om lachen, en hij stelt dat hij Norris een setje spiegels voor zijn verjaardag gaat geven.

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam. Hij moest er wel voor werken, en bij de start moest hij contact met Norris voorkomen. Ze gingen wiel-aan-wiel de eerste bocht in, en Verstappen belandde daarbij met een wiel op het gras. George Russell zag zijn kans, en hij haalde via de buitenkant Verstappen en Norris in. Verstappen greep vervolgens binnen een paar rondjes de koppositie.

Verjaardagscadeau

Het moment met Norris bij de start werd na afloop uitgebreid nabesproken. Verstappen kon er tijdens de persconferentie voor de top drie wel om lachen: "Ik weet nu in ieder geval wat ik hem voor zijn verjaardag ga geven! Dat worden of hele grote spiegels of een bril! Dan is alles weer goed. Het is natuurlijk hard racen. Had ik andersom hetzelfde gedaan? Misschien wel, ja. Je probeert altijd de limiet op te zoeken."

Contact vermijden

Verstappen had er in ieder geval geen zin in om Norris aan te tikken bij de start. Hij wilde dat op elke mogelijke manier voorkomen: "Ik wilde contact echt vermijden, omdat je niet de wielen tegen elkaar wil hebben en je daarbij de wielophanging kan beschadigen. Daardoor heb ik een paar extra centimeter ruimte gelaten en die paar extra centimeter betekende dat ik door het gras moest rijden. Gelukkig is er niets gebeurd en zijn we allemaal goed bij bocht 1 terechtgekomen."