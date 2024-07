Marko genoot van duel en ergerde zich aan Norris

Het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris zorgde afgelopen weekend voor de nodige opschudding. Het was een fel duel, wat uiteindelijk verkeerd afliep. Helmut Marko heeft er van genoten, maar hij geeft eerlijk toe dat hij zich heeft geërgerd aan Norris.

Verstappen leek af te stevenen op een simpele zege in Oostenrijk. Nadat zijn pitstop mislukte, wist Norris dicht bij te komen en kon hij vechten om de zege. Dat ging mis, ze raakten elkaar en dat zorgde voor twee beschadigde auto's. De frustratie was groot, maar dat was al merkbaar tijdens de race zelf. Norris klaagde over de manier van verdedigen van Verstappen, terwijl laatstgenoemde niet blij was met de tactiek.

Boordradio

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten van de strijd tussen zijn pupil Verstappen en Norris. De Oostenrijkse adviseur legt zijn mening uit in zijn column voor Speedweek: "Het duel was een waar genot, maar een die voor mij wat minder werd toen Norris veel te zeurderig begon te klagen op de boordradio. Hij riep 'Max doet dit, Max doet dat.' Ik heb altijd heel erg veel respect gehad voor Norris, maar het is voor mij een kleine teleurstelling dat hij tijdens een duel zo zit te zeuren over de boordradio."

Spanje

Marko vond het een mooi duel, maar hij baalt wel van de afloop. De Oostenrijkse adviseur is van mening dat er moet worden gewerkt met het principe van 'let them race'. Hij heeft een duidelijk advies voor de stewards: "Je moet ook rekening houden met wat er vooraf gebeurde. Mensen vergeten misschien dat Norris geen watje is. Ik herinner met de start in Spanje nog, waar hij Max in het gras duwde. Er was toen geen protest of straf. Uiteindelijk was het een geweldig duel in Oostenrijk, dat nog verder ging toen de twee met kapotte auto's terugreden naar de pits. Ik vond het geweldig, maar helaas wel met een ongelukkige afloop."