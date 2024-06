Norris zelfkritisch: "Liet de deur openstaan als een amateur"

Lando Norris kwam zojuist in de Oostenrijkse sprintrace als derde over de streep. Hij vocht met Max Verstappen om de zege, maar hij werd uiteindelijk zelfs ingehaald door zijn teamgenoot Oscar Piastri. Na afloop liet Norris weten dat hij had genoten van de duels.

Norris startte de sprintrace vanaf de tweede plaats, en hij probeerde zich langs Verstappen te werken. Bij de start lukte dat niet, maar na een paar rondjes leek hij een goede kans te maken. Hij verkleinde het gat en met de DRS wist hij Verstappen te passeren. De Nederlander greep Norris een rondje later terug, en de Brit werd zelfs ingehaald door zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

Norris stelde na afloop dat McLaren niet per se het teamspelletje had moeten spelen. Hij genoot wel van de duels, zo liet hij weten aan interviewer van dienst Alex Wurz: "Het was een goede race tussen ons, vooral het duel met Max aan het begin was heel erg leuk. Er waren zeker dingen die ik beter had kunnen doen i dat duel. Ik weet dat de pace heel erg sterk was, vooral aan het einde van de race. Ik had een goede strijd om Oscar te kunnen passeren, maar ik was niet snel genoeg." Norris stelt dat hij beter had kunnen vechten met Verstappen: "Ik verpestte het en ik liet de deur openstaan als een amateur."