Norris goudeerlijk: "Wil niet die onsportieve gast zijn"

Lando Norris moest in Hongarije zijn koppositie opgeven. Hij kreeg van zijn team McLaren de boodschap dat hij de leiding moest teruggeven aan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Hij leek te weigeren, maar hij volgde de order in de slotfase toch op. Na afloop is Norris er stellig over.

De Brit was namelijk niet boos, en dat werd vlak na de finish al duidelijk. In het parc fermé gaf hij Piastri al de nodige schouderklopjes. In de race leek het een ander verhaal te zijn. Piastri had vrijwel de gehele race aan kop gereden, en hij verloor deze positie na de tweede serie pitstops. McLaren verzekerde hem dat hij zich geen zorgen over Norris hoefde te maken, maar de Brit wilde hem er niet langs laten, zo leek het althans. Hij deed het in de absolute slotfase van de race.

Norris was na afloop al aardig afgekoeld toen hij sprak met zijn landgenoten van Sky Sports. Hij was hier heel erg eerlijk over de zaak: "Ik werd overduidelijk in de leidende positie gebracht. Ze lieten me als eerste stoppen en gaven me de kans om de race te leiden en een gat te slaan en te doen wat ik deed. Ze gaven mij die kans ook. Ik denk dan ook dat het eerlijk was om die positie terug te geven. Ik wil niet overkomen als die onsportieve gast. Oscar heeft in het verleden veel voor me gedaan en hij heeft me in veel races geholpen."