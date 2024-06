Stella realistisch: "Verloren de zege in de eerste bocht"

Het team van McLaren zag er dit weekend ijzersterk uit in Spanje. Lando Norris greep de pole position, maar hij kwam in de race slechts als tweede over de streep. Hij moest jagen op Max Verstappen, maar de Nederlander was te snel. Volgens Andrea Stella verloor Norris de zege al bij de start.

Norris startte namelijk niet zo sterk. Na één bocht was hij de leiding al kwijt en moest hij vanaf de derde plek de aanval gaan openen. Dit lukte maar deels, want Verstappen had een goed tempo te pakken. McLaren koos voor een alternatieve strategie waarbij ze Norris langer lieten doorrijden. Uiteindelijk zat hij na zijn eerste pitstop te lang vast achter George Russell, en werd het heel moeilijk om Verstappen aan te vallen.

Norris kwam als tweede over de streep, en daar waren ze bij McLaren wel blij mee. Teambaas Andrea Stella was heel erg realistisch bij Sky Sports: "We verloren de zege in de eerste bocht. In Barcelona is het niet raar dat je terugvalt vanaf pole, want de run naar bocht 1 is heel lang. Ik waardeer het dat Lando de auto uit de problemen wist te houden. We wilden de race finishen. We wisten dat de pace sterk was. Ook onze strategie was goed, ik dank de jongens die daar voor verantwoordelijk zijn. We wisten dat we niet vroeg moesten stoppen, want anders kom je banden te kort. Uiteindelijk konden we niet vechten om de zege."