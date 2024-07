Verstappen ontkent dat hij bewoog tijdens het remmen

Max Verstappen en Lando Norris zorgden in Oostenrijk voor de nodige ophef. In de slotfase van de race raakten ze elkaar, en dat eindigde in tranen. In de ronden daarvoor ging het elke keer maar net goed, maar volgens Verstappen maakte hij zich niet schuldig aan 'moving under braking'.

Verstappen leek lang op weg te zijn naar de zege in Oostenrijk. Hij had een flinke voorsprong op Norris, maar die verdween nadat Red Bull geen goede pitstop uitvoerde. Norris opende de aanval, maar het lukte hem telkens net niet. Hij was niet blij met de manier waarop Verstappen verdedigde. Hij was van mening dat Verstappen van lijn veranderde tijdens het remmen, en dat is in strijd met de regels. Na een paar rondjes liep het duel dus uit op een touché.

Remmen

Verstappen baalde na afloop als een stekker. De Nederlandse Red Bull-coureur was niet van mening dat hij de regels had overschreden tijdens het remmen. Tegenover Motorsport.com spreekt Verstappen zich uit: "In mijn ogen was het geen 'moving under braking'. Want elke keer dat ik bewoog, was ik nog niet aan het remmen. Van de buitenkant lijkt het anders, maar ik denk dat ik een redelijk goed idee heb van wat ik in dit soort situaties moet doen."

Duiken

Verstappen klaagde tijdens het duel ook meerdere keren over Norris. Hij was van mening dat de Brit elke keer nogal laat in de aanval ging: "Het waren ook echt een paar zeer late duiken, waarbij de auto naar de binnenkant werd gezonden in de hoop dat de ander het zou ontwijken. Dat is niet zoals je normaal gesproken racet, maar het is ook gewoon hoe die bocht is. In het verleden ben ik ook wel eens de andere partij geweest. Toen was ik degene die ervoor ging. Het is gewoon hoe die bocht is vormgegeven."