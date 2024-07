Ticketverkoop Silverstone schiet omhoog na clash Verstappen en Norris

De clash tussen Max Verstappen en Lando Norris in Oostenrijk heeft voor veel interesse in de Formule 1 gezorgd. De twee coureurs vochten om de zege, waarna het dus mis ging. Dit lijkt gevolgen te hebben voor de ticketverkoop in Silverstone, want die schiet omhoog.

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het iconische circuit van Silverstone op het programma. De race is altijd razend populair, maar dit jaar viel de ticketverkoop tegen. Op sociale media klaagden veel fans over de hoge ticketprijs, maar volgens het circuit lag de oorzaak ergens anders. Silverstone-kopstuk Stuart Pringle stelde dat de dominantie van Max Verstappen ervoor zorgde dat de interesse afnam.

Pringle ontving veel kritiek, maar nu lijkt hij juist te profiteren van Verstappen. De Nederlander vocht al weken een duel uit met Lando Norris, maar in Oostenrijk ging dat mis. De twee coureurs raakten elkaar, en dat zorgde voor veel controverse. De organisatie van de Britse Grand Prix zien nu een plotselinge stijging in het aantal verkochte tickets. Het is zelfs de verwachting dat het raceweekend uitverkocht zal zijn. Deze stijging valt niet los te zien van de clash tussen Verstappen en Norris op de Red Bull Ring. In Oostenrijk ging de zege ook naar een Brit, in de persoon van George Russell.